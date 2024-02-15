В Комсомольске-на-Амуре требуют отстреливать опасных собак

«Прошу принять меры, отстрелить бездомных животных на территории военного городка и микрорайона Таежного, так как их тут стаи. Людям страшно ходить по улицам, я не первый и не последний. Многие опасаются за свое здоровье в связи с последними инцидентами в Хабаровске», — приводит телеграм-канал слова мужчины.