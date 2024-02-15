Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 16 февраля

16 февраля верующие вспоминают праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Издавна их считают покровителями новорожденных. В народном календаре — Починки: в этот день наши предки готовили для лошадей пахотную сбрую.
Немало примет на Руси было связано с деньгами. Люди старались соблюдать неписаные правила, дошедшие до них из глубины веков, чтобы привлечь в дом богатство. А тем, кто ослушается, они сулили нужду и голод.
Народные приметы на 16 февраля: что нельзя делать
В старину говорили, что 16 февраля можно хлопотать по хозяйству, при этом не все дела пойдут вам на пользу. От тяжелой работы лучше отказаться, если не хотите проблем со здоровьем. Ни в коем случае не затевайте ремонт. Раньше считалось, что из-за него в вашей жизни начнется черная полоса. Не исключено, что это поверье связано с Домовым: ему может не понравиться шум и суета, сопровождающая отделочные работы. Тогда дух разозлится и начнет вредить хозяевам. По этой же причине стоит отложить и перестановку мебели.
Лень и праздное времяпрепровождение также не одобряются на Починки. Если не заняться чем-то полезным, а просто лежать на диване, вскоре может случиться что-то такое, из-за чего вы окажетесь прикованы к постели. Речь может идти как о серьезном недуге, так и о тяжелых испытаниях, способных сломать вашу волю.
Говоря о деньгах, следует вспомнить о важной примете наших предков: они строго-настрого запрещали давать кому-либо в долг 16 февраля. Везение может вас покинуть, а в этом случае кошелек будет пустым целый год.
Рассчитываться с кредиторами в этот день также не следует. Попробуйте договориться, чтобы отложить оплату долга хотя бы на сутки. В этом случае вам удастся избежать негативных последствий, денежная удача вас не оставит.
Если случайно найдете деньги на улице, поднимать их не стоит. То же касается и драгоценностей. На чужих вещах запросто может оказаться порча. Негативная энергия перейдет к вам, а избавиться от нее будет очень и очень сложно.
Собираясь по делам, отложите в сторону одежду темных тонов. Лучше выбирать светлые и яркие наряды, тогда не будете знать нужды целый год. А черные вещи могут привлечь негатив в вашу жизнь, если отправитесь в них на работу 16 февраля. Финансовое положение вашей семьи может резко ухудшиться.
Народные приметы на 16 февраля: что можно делать
Согласно поверьям, на Починки можно и нужно ходить за покупками. Особенно удачными окажутся приобретения различных предметов интерьера, товаров, необходимых в быту. Если вы давно планировали повесить новые шторы или выбрать красивую посуду, — сейчас самое время для этого.
Удачными окажутся и крупные покупки, а также всевозможные сделки. В этот день можно подписывать важные документы и решать вопросы, связанные с инвестициями.
Нелишним будет и сходить в храм. Там обязательно помолитесь заступникам о здоровье близких и помощи в мирских делах.
Дата является удачной для того, чтобы отказаться от вредных привычек и начать заниматься рукоделием. Во всяком случае, в это верили наши предки.
Чтобы в доме царил мир, уделите внимание своим питомцам. Накормите их чем-то вкусным, поиграйте с ними. Все добро, сделанное вами братьям нашим меньшим, вернется вам в тройном размере.
Приметы о погоде на 16 февраля
16 февраля нужно наблюдать за погодой, если хотите знать, какой будет весна. Сильный ветер в этот день сулит холодный март со снегопадами. Если будет солнечно, то следующий месяц окажется теплым.
Также по Починкам можно судить и о лете. Алый закат обещает, что июнь, июль и август будут жаркими. Урожай в этом году тоже порадует. Туман вечером 16 февраля предупреждает о дождливом лете.
Именинники 16 февраля
16 февраля именины отмечают Адриан, Владимир, Иван, Николай и Михаил. Также поздравить нужно Анну и Павла.