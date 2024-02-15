Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 16 февраля

В старину говорили, что 16 февраля можно хлопотать по хозяйству, при этом не все дела пойдут вам на пользу. От тяжелой работы лучше отказаться, если не хотите проблем со здоровьем. Ни в коем случае не затевайте ремонт. Раньше считалось, что из-за него в вашей жизни начнется черная полоса. Не исключено, что это поверье связано с Домовым: ему может не понравиться шум и суета, сопровождающая отделочные работы. Тогда дух разозлится и начнет вредить хозяевам. По этой же причине стоит отложить и перестановку мебели.