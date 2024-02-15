Экологический проект проходит в Хабаровском крае

Новый региональный экологический проект «Экопривычки в семью внедряй, сделаем чище Хабаровский край!» стартовал в Хабаровском крае.
Каждая семья может прислать один видеоролик или фотографию с описанием своих семейных экопривычек. Лучшие видеоролики покажут на канале информационного партнера проекта — телекомпании «Губерния». Участников отметят дипломами министерства природных ресурсов Хабаровского края и памятными призами. Итоги регионального экологического проекта подведут 20 октября, в День рождения Хабаровского края.
— Формирование бережного отношения к окружающей среде должно начинаться с самого детства, и родители играют в этом важную роль. Наш новый проект направлен на то, чтобы помочь в этом, — сказал министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Заявки с рассказами, фотографиями и видеороликами принимаются до 30 сентября 2024 года по адресу электронной почты: ecorolikkhv27@mail.ru. Нужно прикрепить ссылку на файлы, размещенные на файлообменнике. Каждая семья может представить только одну заявку. Подробные условия и форму заявки можно найти на официальном сайте министерства природных ресурсов края.