В Пермском крае семь деревень потеряют самостоятельный статус

Депутатами Юсьвинского муниципального округа была принято решение объединить семь деревень с селом Юсьва. Соответствующая отметка внесена в генплан ЮМО ПК. Имена потеряют такие населенные пункты как Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино и Почашер.
Основанием послужила инициатива граждан, проживающих в этих деревнях. Дело в том, что после присоединения к административному центру они смогут участвовать в программе бесплатной догазификации.
Весной будет снова проведено собрание граждан. На основании его результатов депутаты думы смогут принять решения: об объединении, об упразднении административно-территориальных единиц, а также о внесении в Законодательное Собрание края проекта закона «Об административно-территориальных изменениях в Юсьвинском муниципальном округе».