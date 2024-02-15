В Пермском крае семь деревень потеряют самостоятельный статус

Весной будет снова проведено собрание граждан. На основании его результатов депутаты думы смогут принять решения: об объединении, об упразднении административно-территориальных единиц, а также о внесении в Законодательное Собрание края проекта закона «Об административно-территориальных изменениях в Юсьвинском муниципальном округе».