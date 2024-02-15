Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Целый район остался без света в Павлодарской области

Жители Успенского района Павлодарской области остались без света из-за технической неисправности. Первое отключение произошло вечером 14 февраля, затем ненадолго электроснабжение восстановили. Позже резервная схема тоже вышла из строя, передает корреспондент агентства Kazinform.
Источник: Kazinform

По данным местной РЭС, повторное отключение произошло около семи утра. Утром точных сроков подключения жителям назвать не смогли. Ремонтные работы велись на подстанции в селе Константиновка.

— Причина — техническая неисправность. Повреждение на подстанции Маралды. Отключения начались со вчерашнего вечера. Питание было переведено на резервную схему через ПС Константиновка, сегодня утром вышла из строя резервная схема.

сообщили в акимате района. Сейчас идет поэтапное подключение потребителей.

Напомним, на прошлой неделе в Павлодарской области остались без света более 30 сел. Тогда причиной стала не техническая неисправность, а ураганный ветер.

энергетика
ЖКХ