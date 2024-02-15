Целый район остался без света в Павлодарской области

По данным местной РЭС, повторное отключение произошло около семи утра. Утром точных сроков подключения жителям назвать не смогли. Ремонтные работы велись на подстанции в селе Константиновка.
— Причина — техническая неисправность. Повреждение на подстанции Маралды. Отключения начались со вчерашнего вечера. Питание было переведено на резервную схему через ПС Константиновка, сегодня утром вышла из строя резервная схема.
Напомним, на прошлой неделе в Павлодарской области остались без света более 30 сел. Тогда причиной стала не техническая неисправность, а ураганный ветер.