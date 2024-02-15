После иска прокуратуры инвалид-колясочник получит квартиру в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Прокуратура провела проверку, во время которой выяснилось, что мужчина был признан малоимущим. Он проживает в комнате в общежитии площадью менее 10 кв метров. В помещении располагаются кухня, кровать и место для хранения инвалидной коляски. Туалет и ванная не приспособлены для людей с ОВЗ.
Из-за выявленных нарушений прокурор Индустриального района Хабаровска обратился с иском в суд, чтобы обязать администрацию города предоставить инвалиду-колясочнику вне очереди квартиру площадью не менее 38 кв метров.
«Центральным районным судом Хабаровска исковые требования прокурора Индустриального района удовлетворены. Ход исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры Индустриального района», — сообщил помощник прокурора Индустриального района Артур Геюшов.