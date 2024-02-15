В пермском Политехе придумали новый способ строить дома из снега и льда

Ученые из ПНИПУ рассказали о новом методе постройки снежных домов по методике, отличной от используемой для иглу. Сначала создают опалубку, затем заполняют ее снегом, а после оставляют на длительное время для уплотнения снега в блок. Для этого способа эксперты Политеха применили собственную установку прессования снега.
В качестве эксперимента ученые изготовили блок высотой 2,93 метра с наклоном на 10 сантиметров и в течение 40 дней отслеживали, как меняется его угол наклона. Максимальный показатель составил 1,5 метра, что в два раза больше основания. На последний день столб упал из-за оттепели.
В местах, где постоянно держится минусовая температура, с помощью нового способа можно возводить дома. В более теплых краях, где холодно не круглый год, методика подойдет для постройки временных сооружений, например, гаражей. По заверениям ученых, подобное здание в Заполярье простоит приблизительно 10 месяцев. Добавим, что арктические территории занимают 28% площади России.
— Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до 3 метров. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Оптимальное время нагрева и прессования горизонтальных блоков — не более 40 минут, время прессования вертикальных блоков — 20 минут. Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона. Однако при оттепелях она снижается практически до нуля, — объяснил кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики Олег Зверев.