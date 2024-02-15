В пермском Политехе придумали новый способ строить дома из снега и льда

— Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до 3 метров. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Оптимальное время нагрева и прессования горизонтальных блоков — не более 40 минут, время прессования вертикальных блоков — 20 минут. Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона. Однако при оттепелях она снижается практически до нуля, — объяснил кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики Олег Зверев.