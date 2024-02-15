Первые участники «Игр будущего» прибыли в Казань

«Подготовка к “Играм будущего” подошла к своему финалу, мы встречаем команды. Сегодня в Казань прибывает порядка 50−60 человек. 21 февраля состоится церемония открытия, к этой дате прибудет уже порядка тысячи человек. Наконец-то участники приезжают, мы этому очень рады, потому что более двух лет готовились к этому событию», — отметил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Михаил Леонов.