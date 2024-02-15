Первые участники «Игр будущего» прибыли в Казань

В Казань прибыли первые участники «Игр будущего». Они сразятся в соревнованиях по фиджитал-хоккею и Dota 2. В столицу республики приехали спортсмены из Перу, Боливии, США, Канады, Мексики, Латвии, Эстонии, Аргентины, Бразилии, Ирана, Турции, Малайзии и Индонезии.
«Подготовка к “Играм будущего” подошла к своему финалу, мы встречаем команды. Сегодня в Казань прибывает порядка 50−60 человек. 21 февраля состоится церемония открытия, к этой дате прибудет уже порядка тысячи человек. Наконец-то участники приезжают, мы этому очень рады, потому что более двух лет готовились к этому событию», — отметил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Михаил Леонов.
Участники турнира приезжают в Казань за 2−3 дня до начала соревнований по своим дисциплинам. Для них подготовлена обширная программа — ознакомление с площадкой и организация тренировок (в отелях, где размещаются спортсмены, организованы специальные буткемпы).
Первые «Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из 107 стран.