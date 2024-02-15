Шествием почтили память воинов-интернационалистов в Хабаровске: фото

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Возглавил колонну БТР, за ним шли военнослужащие и неравнодушные горожане. Всего участие приняло около ста человек. После шествия все участники возложили цветы к мемориалу. Как прошло памятное мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже.
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Возглавил колонну БТР, за ним шли военнослужащие и неравнодушные горожане. Всего участие приняло около ста человек. После шествия все участники возложили цветы к мемориалу. Как прошло памятное мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже.