Директора комиссионки в Кузбассе накажут за шкуры из ценных диких животных

Выяснилось, что фигурант приобрёл шкуры зверей, занесённых в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны животных, чтобы обустроить своё жилище. Помогали ему в покупке сотрудники. Так, у мужчины было две шкуры снежного барса (ирбиса) и два меховых ковра из шкур манула, выделкой которых за деньги занимался 57-летний местный житель.