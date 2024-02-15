Отец Миши Бахтина со СМА вышел на пикет в ожидании Путина в Екатеринбурге

«У нас была встреча с ними с участием прокуратуры, СК, уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, чтобы понять, что нужно, какой препарат ему выбрать. Решено было вновь обратиться к федеральному консилиуму. В августе они согласились на трехсторонний консилиум, его результаты мы пока не получили, сделали запрос, ждем ответа. На всякий случай “Спинразу” для Миши уже зарезервировали, деньги в бюджете на покупку есть», — резюмировали медики.