Свердловские Госавтоинспекторы предупреждают о работах на Пермском тракте

В Свердловской области на Пермском тракте из-за работ дорожных служб сужена проезжая часть. Работы ведутся на 341 километре автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе.
— Дорожными службами организовано сужение трассы в связи с проведением работ по очистке светоотражающих элементов. Движение транспорта в направлении города Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Рабочие проводят работы на проезжей части, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Госавтоинспекторы просят автомобилистов снижать скорость на отрезке дороги, где ведутся работы. Водителям стоит сохранять бдительность, соблюдать правила безопасного движения и подчиняться предписаниям дорожных знаков.