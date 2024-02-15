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Свердловские Госавтоинспекторы предупреждают о работах на Пермском тракте

Движение в сторону Екатеринбурга на 341 км трассы осуществляется по одной полосе.
Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на Пермском тракте из-за работ дорожных служб сужена проезжая часть. Работы ведутся на 341 километре автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе.

— Дорожными службами организовано сужение трассы в связи с проведением работ по очистке светоотражающих элементов. Движение транспорта в направлении города Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Рабочие проводят работы на проезжей части, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Госавтоинспекторы просят автомобилистов снижать скорость на отрезке дороги, где ведутся работы. Водителям стоит сохранять бдительность, соблюдать правила безопасного движения и подчиняться предписаниям дорожных знаков.

ГИБДД