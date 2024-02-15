Свердловские Госавтоинспекторы предупреждают о работах на Пермском тракте

— Дорожными службами организовано сужение трассы в связи с проведением работ по очистке светоотражающих элементов. Движение транспорта в направлении города Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Рабочие проводят работы на проезжей части, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.