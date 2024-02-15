В Японский сад «Краснодара» привезли 12 белок из Новосибирска. Об этом сообщили в официальном telegram-канале парка.
Белок переселили в краевой центр из Новосибирского зоопарка. Всего в Краснодар привезли шесть мальчиков и шесть девочек.
«Теперь 12 пушистых зверьков можно будет заметить на ветках моих деревьев», — сообщили в telegram-канале.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’рассказывала о том, в Японском саду парка «Краснодар» появился новый объект в виде дракона. Символ 2024 года поселился в зеркальном пруду Кагамиикэ.