Броненосец Шарик из Ленинградского зоопарка поехал в Москву к «невесте»

Шарик живет в Ленинградском зоопарке с 2019 года. Он родился 8 октября 2017 года в польском городе Вроцлав. Сотрудники зоопарка отмечают, что Шарик очень быстро привык к новой обстановке, обозначил свою территорию и всегда готов защищать её. В природе броненосцы наиболее активны в ночное время, поэтому днем Шарик нечасто радует посетителей прогулками по вольеру. Однако перед его отъездом к будущей «невесте» сотрудники зоопарка будут каждый день организовывали показательные кормления броненосца.