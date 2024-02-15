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Семьи Хабкрая могут поучаствовать в викторине и выиграть автомобиль

Принять участие в викторине могут жители региона в возрасте от 18 лет, для этого необходимо ответить на несколько простых вопросов.

Семьи Хабаровского края могут поучаствовать в викторине #ВсейСемьей с главным призом — автомобилем, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Проведение викторины приурочено к Году семьи в России и проходит под эгидой федерального проекта «Всей семьей».

Принять участие в викторине могут жители региона в возрасте от 18 лет, для этого необходимо ответить на несколько простых вопросов.

Анкеты уже начали распространять через волонтеров организации «Точка Роста» и другие общественные организации. Их необходимо заполнить. А точки для приема заполненных анкет откроются в регионе с 15 по 17 марта, они будут организованы во всех районах края.

В анкете необходимо будет указать свой номер мобильного телефона, по которым 30 марта случайным образом через генератор случайных цифр будут определены победители, которые получат подарки. Всего подготовлено 30 тысяч призов, это подарочные сертификаты от 1 до 4 тысяч рублей в онлайн-магазинах главным призом станет современный автомобиль.

Победители получат СМС-сообщения о выигрыше сертификатов, а тому, кто выиграет главный приз — позвонят, чтобы сообщить о победе.

Задать интересующие вопросы о проведении викторины жители региона могут по номеру телефона: 8 (800)-101−59−18, а также узнать информацию можно на сайте проекта.