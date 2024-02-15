Семьи Хабкрая могут поучаствовать в викторине и выиграть автомобиль

Семьи Хабаровского края могут поучаствовать в викторине #ВсейСемьей с главным призом — автомобилем, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Проведение викторины приурочено к Году семьи в России и проходит под эгидой федерального проекта «Всей семьей».
Принять участие в викторине могут жители региона в возрасте от 18 лет, для этого необходимо ответить на несколько простых вопросов.
Анкеты уже начали распространять через волонтеров организации «Точка Роста» и другие общественные организации. Их необходимо заполнить. А точки для приема заполненных анкет откроются в регионе с 15 по 17 марта, они будут организованы во всех районах края.
Победители получат СМС-сообщения о выигрыше сертификатов, а тому, кто выиграет главный приз — позвонят, чтобы сообщить о победе.
Задать интересующие вопросы о проведении викторины жители региона могут по номеру телефона: 8 (800)-101−59−18, а также узнать информацию можно на сайте проекта.