Пойма сдается без боя. В Волгограде зеленые участки вырубают под застройку

«Случай в Киляковке показателен тем, что местные чиновники и даже официальные экологи не понимают всей значимости природных угодий Волго-Ахтубинской поймы, в особенности наиболее ценных из них — дубрав, — убеждён общественник Дмитрий Стрельников. — Соответственно, они смотрят на них как на перспективные места под строительство, не осознавая, что любое грубое вмешательство в этот оазис приведёт к его полной потере. Никакие пресловутые “компенсационные посадки” уже не помогут, в местных почвенно-климатических условиях это не сработает. Когда осознание значимости наших заповедных лесов, поймы для экологии региона наконец-то дойдёт, боюсь, поздно будет что-то предпринимать».