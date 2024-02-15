Пойма сдается без боя. В Волгограде зеленые участки вырубают под застройку

В Волгограде зелёный массив планируют снести в пользу жилой застройки, в области уже снесли. Насколько это законно и оправданно в регионе с острейшим дефицитом зелёных насаждений, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Вместо парка
Балка Пахотина — природный оазис площадью более пяти гектаров, сохранившийся в городской черте на границе Кировского и Советского районов Волгограда. Здесь до сих пор можно увидеть редкие для городских условий деревья, например, дуб, чёрную ольху, дикую грушу, бересклет, тёрн, боярышник, шиповник. В мае по склонам балки расцветает ландыш.
Сейчас над этой природной жемчужиной нависла угроза вырубки. Согласно озвученным городскими властями планам, на месте островка зелени планируется возвести не менее десятка многоэтажек. Проект уже прошёл процедуру публичных обсуждений, в итоге, по настоянию одного из городских профильных ведомств, его пока что отправили на доработку, после чего вновь предъявят экспертам и общественности. Однако, как очевидно, всё это отсрочило, но вовсе не отменило застройку территории.
Жители недоумевают: почему в других городах в местах, где соседствуют лесные массивы и жилая застройка, создают парки, облагораживают зелёную территорию, разбивают пруды, а в случае с нашей природной балкой всё получается наоборот? Ведь в районе некуда будет выйти погулять, подышать воздухом, поиграть детям, переживают люди.
«Угроза от подобных строительных проектов в большей степени относится даже не к вырубке сравнительного небольшого массива посадок, сколько связана с резким увеличением нагрузки на экосистему прилегающих природных балок с родниками, прудами и редкими видами растений, животных, — отмечает общественный эколог Алексей Цехмистренко. — Было бы куда разумнее вписать такие зелёные уголки в план развития города в виде дополнительных обустроенных парков, садов. Тем более такие участки засаживали лесом специалисты бывшего ВНИАЛМИ. Они до сих пор способны развиваться и расти».
Сейчас инициативная группа горожан собирает подписи против вырубки зелёного массива, жалобу хотят направить в прокуратуру.
Как в Киляковке лес отменили
Скандал вокруг вырубки участка разгорелся и в Волго-Ахтубинской пойме, в пригороде Волжского — посёлке Киляковка. По свидетельству жителей, ещё в конце минувшего года вблизи переулка Зелёного на окраине посёлка рабочие принялись сносить возрастной дубовый лес. Вырублено оказалось не меньше семи гектаров массива. Возмущённые очевидцы составили обращение к главе региона.
Между тем инициаторы подготовки участков под застройку утверждают: земля под будущие коттеджи выделена законно, а межевание участка происходило ещё около 20 лет назад.
Вот какой комментарий дали по этому поводу в облкомприроды: «В декабре 2023 г. в соответствии с обращением жителя пос. Киляковка Среднеахтубинского района с просьбой о рассмотрении возможности применения лесной амнистии в отношении земельных участков (…) принято решение об исключении этих участков из государственного лесного реестра. Права собственности на эти участки были оформлены ещё в 2005—2007 годах, однако “двойной учёт” территорий в разных реестрах — лесном и землях сельхозугодий — существенно ограничивал возможность пользования участками собственником земель. В настоящее время противоречия устранены: владелец земельного участка может распоряжаться им по своему усмотрению».
«Случай в Киляковке показателен тем, что местные чиновники и даже официальные экологи не понимают всей значимости природных угодий Волго-Ахтубинской поймы, в особенности наиболее ценных из них — дубрав, — убеждён общественник Дмитрий Стрельников. — Соответственно, они смотрят на них как на перспективные места под строительство, не осознавая, что любое грубое вмешательство в этот оазис приведёт к его полной потере. Никакие пресловутые “компенсационные посадки” уже не помогут, в местных почвенно-климатических условиях это не сработает. Когда осознание значимости наших заповедных лесов, поймы для экологии региона наконец-то дойдёт, боюсь, поздно будет что-то предпринимать».
В тему
В мэрии Волгограда прокомментировали ситуацию относительно застройки участка вблизи балки Пахотина. Там сообщили, что попавшие под застройку лесопосадки не относятся к категории садов, парков или городских лесов, соответственно, там разрешена застройка без ограничений. По планам после вырубки деревьев на территории появятся 12 жилых домов с этажностью 14−21 этаж. Для жителей будущего массива возведут детский сад на 180 мест и школу на 350 учеников, котельную, обустроят парковку на 1139 машино-мест.