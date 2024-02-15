Власти назвали сроки завершения реконструкции театра драмы в Краснодаре

На данный момент работы выполнены на 70%. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Анна Минькова.



По ее словам, несмотря на сжатые сроки, подрядчик обещает завершить работы в марте. На этой неделе выполнят установку окон, и начнут монтаж центрального фасада — наиболее ответственного этапа. Для облицовки используется современный материал из отечественного керамогранита — натуральный, безопасный и долговечный. В здании будет обеспечено хорошее освещение, почти 200 точечных светильников и подсветка букв устанавливаются для создания правильной геометрии и поддержания единого архитектурного стиля.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что ремонт не повлияет на режим работы театра. Все спектакли продолжаются по репертуарному плану.