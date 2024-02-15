«Активные граждане» выберут имя для амурского тигра из Московского зоопарка

Участники проекта «Активный гражданин» решат, как назвать нового обитателя Московского зоопарка — амурского тигра. Горожане могут выбрать один из предложенных вариантов — Орион, Амур, Хабар, Восток. Также можно предложить свой.
Все имена связаны с местами обитания и образом жизни этих редких хищников. Так, клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку: тигр прибыл в столицу из Хабаровского края, расположенного на Дальнем Востоке. Вариант Амур предложили в честь подвида этого животного. Кроме того, похожим именем зовут еще одну обитательницу зоопарка — тигрицу Амуру. Вариант Орион связан с могучим охотником-великаном из древнегреческой мифологии и передает мощь и силу хищника.
Самца амурского тигра привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023 году. Его нашли спасатели в Хабаровском крае — после полученной травмы лапы зверь не мог охотиться и добывать пищу.
Специалисты приняли решение отправить его в Московский зоопарк, где были созданы все условия для реабилитации животного. Его поселили по соседству с тигрицей Амурой, тоже спасенной на Дальнем Востоке. Они уже познакомились через ограждение и привыкают друг к другу.
Благодаря «активным гражданам» уже 14 животных получили имена. Например, москвичи назвали Катюшей панду из Московского зоопарка, Шоколадкой — малышку альпаку с «Городской фермы» на ВДНХ, а имена Гоша и Глаша получили азиатские выдры из «Москвариума».
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, всего прошло более шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».