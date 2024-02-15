«Активные граждане» выберут имя для амурского тигра из Московского зоопарка

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, всего прошло более шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».