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Жителей Иркутской области наградили за помощь участникам СВО

Инициатором вручения почетных наград выступает Народный фронт.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Активных жителей Иркутской области наградили за помощь участникам СВО знаками народного признания «Команда Путина». Также им вручили благодарственные письма. Всего наградили 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Инициатором вручения почетных наград выступает Народный фронт. Таким образом выражают общественное признание тем людям, которые проявили активную гражданскую позицию, — говорят в правительстве области.

Награды вручили волонтерам, общественникам, врачам, учителям, женам участников СВО, предпринимателям, журналистам, работникам заводов.

Благодарственными письмами отметили 11 предпринимателей, руководителей крупных компаний и общественников.