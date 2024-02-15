Активных жителей Иркутской области наградили за помощь участникам СВО знаками народного признания «Команда Путина». Также им вручили благодарственные письма. Всего наградили 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
-Инициатором вручения почетных наград выступает Народный фронт. Таким образом выражают общественное признание тем людям, которые проявили активную гражданскую позицию, — говорят в правительстве области.
Награды вручили волонтерам, общественникам, врачам, учителям, женам участников СВО, предпринимателям, журналистам, работникам заводов.
Благодарственными письмами отметили 11 предпринимателей, руководителей крупных компаний и общественников.