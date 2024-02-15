Новосибирцы смогут выбрать территорию, которую благоустроят в 2025 году

На стратегической сессии Сибирской строительной недели заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова огласила список объектов для благоустройства в 2025 году. Она также сообщила, что жители Новосибирска смогут проголосовать с 15 марта по 30 апреля за лучший вариант. Пространство, которое наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.
«В 2025-м будет идти благоустройство парка “Иня”. В этом году мы совместно с профильными министерствами приняли решение о голосовании за новые восемь территорий. Объект, набравший большее количество голосов, будет благоустраиваться в 2025 году», — рассказала Анна Терешкова.
Принять участие в голосовании можно на «Госуслугах».
Уточняется, что в Новосибирске за пять лет благоустроили множество общественных мест, среди которых: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный и Заельцовский парки, сейчас реализуется парк «Каменка».
Можно проголосовать за: Сквер «Зыряновский» (Октябрьский район), Прибрежная территория на улице Саввы Кожевникова (Кировский район), Сквер имени Калинина (Дзержинский район), Набережная Обского моря на улице Новоморской (Советский район), Парк имени Кирова (Ленинский район), Вторая очередь Ельцовского парка — от Красного проспекта до улицы Танковой, 24 (Центральный округ), Территория у озера Безымянного на улицах Ласточкина — Приозерной (Первомайский район), Парк «Сосновый бор» (Калининский район).