Новосибирцы смогут выбрать территорию, которую благоустроят в 2025 году

На стратегической сессии Сибирской строительной недели заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова огласила список объектов для благоустройства в 2025 году. Она также сообщила, что жители Новосибирска смогут проголосовать с 15 марта по 30 апреля за лучший вариант. Пространство, которое наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.