Футбольный клуб «Новосибирск» переименуется в «Сибирь»

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В середине сентября 2023 года клуб запустил голосование среди местных жителей, в котором предложил определить какое название у него останется. На выбор было представлено три варианта: «Новосибирск», «Сибирь» и «Чкаловец». Всего было подано 1499 голосов. Большинство (более 74%) отдали предпочтение исторически сложившемуся названию «Сибирь».
Напомним, что футбольные фанаты клуба в 2019 году объявили бойкот. Причиной стало переименование клуба. Однако в июле этого года стало известно, что болельщики смогли продавить идею о переименовании «Новосибирска» обратно в «Сибирь».
Вячеслав Зубарев.