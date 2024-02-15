Футбольный клуб «Новосибирск» переименуется в «Сибирь»

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В середине сентября 2023 года клуб запустил голосование среди местных жителей, в котором предложил определить какое название у него останется. На выбор было представлено три варианта: «Новосибирск», «Сибирь» и «Чкаловец». Всего было подано 1499 голосов. Большинство (более 74%) отдали предпочтение исторически сложившемуся названию «Сибирь».