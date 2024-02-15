ЦППК ввела дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта

Ранее стало известно, что в период праздничных дней 23 февраля и 8 Марта между Москвой и Ульяновском будут запущены дополнительные поезда, которые проследуют через Рязань. Так, с 22 февраля по 12 марта МЖД назначит поезда № 297 Ульяновск — Москва и № 298 Москва — Ульяновск.