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ЦППК ввела дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта

В праздничные дни февраля и марта Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные экспрессы, сообщается на сайте ЦППК.
Источник: РИА "Новости"

Перевозчик совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение поездов накануне Дня защитника Отечества, а также 23 февраля и последующие выходные. В пресс-службе отметили, что изменения помогут пассажирам выбрать оптимальное время отправления.

Расписание всех поездов в транспортном узле Москвы изменится следующим образом:

  • 22 февраля и 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы;
  • 23, 24 февраля и 8, 9 марта — расписанием субботы;
  • 25 февраля и 10 марта — расписанием воскресенья;
  • 26 февраля и 11 марта — расписанием понедельника.

ЦППК, помимо прочего, назначит дополнительные фирменные экспрессы:

  • № 7051 Рязань-2 — Москва — 25 февраля и 10 марта;
  • № 7031 Москва — Тула — 23—25 февраля и 8—10 марта;
  • № 7030 Тула — Москва — 23—25 февраля и 8—10 марта.

«В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки», — заключил перевозчик.

Ранее стало известно, что в период праздничных дней 23 февраля и 8 Марта между Москвой и Ульяновском будут запущены дополнительные поезда, которые проследуют через Рязань. Так, с 22 февраля по 12 марта МЖД назначит поезда № 297 Ульяновск — Москва и № 298 Москва — Ульяновск.

РЖД