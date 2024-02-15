ЦППК ввела дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта

Перевозчик совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение поездов накануне Дня защитника Отечества, а также 23 февраля и последующие выходные. В пресс-службе отметили, что изменения помогут пассажирам выбрать оптимальное время отправления.
Расписание всех поездов в транспортном узле Москвы изменится следующим образом:
- 22 февраля и 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы;
- 23, 24 февраля и 8, 9 марта — расписанием субботы;
- 25 февраля и 10 марта — расписанием воскресенья;
- 26 февраля и 11 марта — расписанием понедельника.
ЦППК, помимо прочего, назначит дополнительные фирменные экспрессы:
- № 7051 Рязань-2 — Москва — 25 февраля и 10 марта;
- № 7031 Москва — Тула —
23—25 февраляи 8—10 марта;
- № 7030 Тула — Москва —
23—25 февраляи 8—10 марта.
«В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки», — заключил перевозчик.
Ранее стало известно, что в период праздничных дней 23 февраля и 8 Марта между Москвой и Ульяновском будут запущены дополнительные поезда, которые проследуют через Рязань. Так, с 22 февраля по 12 марта МЖД назначит поезда № 297 Ульяновск — Москва и № 298 Москва — Ульяновск.