Волны до 1,5 метров: как работает Керченская переправа в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе в четверг, паромная переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
«Согласно прогнозу Росгидромета, 15 февраля ветер северо-восточный, восточный 12−17 м/с, порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 1,3−1,5 метра. Температура воздуха +4…6 градусов, температура воды в море +6…8. Действует штормовое предупреждение в связи с ветром порывами до 20 м/с и волной», — сказано в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 15 февраля 2024 года перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов, в том числе 13 за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт — по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.