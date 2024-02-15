Встречающим и провожающим пассажиров могут ограничить доступ в аэропорты

В частности, предлагается запретить допуск физических лиц, не имеющих проездных или перевозочных документов, а также пропусков, на объекты транспортной инфраструктуры. Отмечается, что данная мера может существенно сказаться на комфорте пассажиров, учитывая, что некоторым требуется помощь, чтобы попасть в аэропорт. Примеры подобных ограничений есть за рубежом.