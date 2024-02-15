Встречающим и провожающим пассажиров могут ограничить доступ в аэропорты

В частности, предлагается запретить допуск физических лиц, не имеющих проездных или перевозочных документов, а также пропусков, на объекты транспортной инфраструктуры. Отмечается, что данная мера может существенно сказаться на комфорте пассажиров, учитывая, что некоторым требуется помощь, чтобы попасть в аэропорт. Примеры подобных ограничений есть за рубежом.
Кроме того, предполагается, что на объектах инфраструктуры воздушного транспорта определят порядок применения мер при различных уровнях угроз безопасности. Работники подразделений транспортной безопасности, при исполнении должностных обязанностей, будут допускаться на объекты с оружием. Также к обеспечению безопасности в аэропортах, помимо действующих структур, будет привлечена Росгвардия.