На охрану лесов Иркутской области от пожаров направят 2,47 млрд в 2024 году

Подготовку к пожароопасному сезону в Иркутской области обсудили на заседании комитета регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.
-В 2024 году на охрану лесов от пожаров направят 2,47 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Эти деньги направят на авиамониторинг, наземное патрулирование лесов, тушение пожаров, содержание диспетчерской и парашютно-десантной служб, — говорят в Законодательном собрании.
Около 255 млн будет направлено на обновление пожарной техники, добавили в пресс-службе ведомства.