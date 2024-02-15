Пятеро школьников оказались на льду — пришлось вызывать спасателей в Новосибирске

Происшествие случилось вчера, 14 февраля. На горячую линию аварийно-спасательной службы города позвонили очевидцы и рассказали, что компания школьников гуляла по замерзшей Оби. «На ледовом покрытии у полыньи было обнаружено 5 детей. Их вывели на берег, провели профилактическую беседу об опасности нахождения на акватории без сопровождения взрослых», — рассказали в ведомстве.