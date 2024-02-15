Пятеро школьников оказались на льду — пришлось вызывать спасателей в Новосибирске

Прохожие вызвали спасателей. Информацией поделилась пресс-служба МАСС в своем Telegram-канале.
Происшествие случилось вчера, 14 февраля. На горячую линию аварийно-спасательной службы города позвонили очевидцы и рассказали, что компания школьников гуляла по замерзшей Оби. «На ледовом покрытии у полыньи было обнаружено 5 детей. Их вывели на берег, провели профилактическую беседу об опасности нахождения на акватории без сопровождения взрослых», — рассказали в ведомстве.
Также спасатели добавили, что несмотря на многочисленные профилактические посты спасателей МАСС в соцсетях, а так же проведению профилактических бесед в школах учителями, дети игнорируют предостережения и выходят на лёд.
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Андрей Иванов.