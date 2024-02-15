В Сочи мощный оползень снес мост и уничтожил дорогу к водопадам

В Сочи произошел сход оползня. Он случился на южном склоне горы Водопроводной.



Как сообщили в Сочинском географическом обществе, размеры оползня составили почти 280 на 60 метров. Грязекаменная масса перекрыла один из притоков реки Кутарка, в результате чего образовалось «озеро». Кроме того, она снесла мост, а также разрушила грунтовую дорогу, ведущую к водопадам.



«Специалисты зафиксировали свежую трещину на борту оползня и часть склона, который также скоро сползет к реке», — добавили представители СГО.



В садовом товариществе, расположенном поблизости, никто из граждан не пострадал. Однако добраться до водопадов Кутарки временно невозможно.