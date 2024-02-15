В Омске за ночь выпала почти декадная норма снега

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде за сутки 14 и 15 февраля. В среду в Омске бушевала метель. По оценке синоптиков, в предыдущую ночь в Омске выпало 5 мм осадков. Это составляет 83% от декадной нормы февраля.
Самый сильный ветер синоптики зафиксировали в Новоильиновке Полтавского района — 20 м/с. В Омском аэропорту и Русской Поляне порывы ветра достигали 19 м/с. А сразу после метели в Омскую область пришло похолодание.
«До −30…-33 градусов понижалась в ночные часы 15 февраля температура воздуха на территории Омской области. Минимальная наблюдалась в Седельниково, −32 было в Называевске, в Омске −30,3», — рассказала порталу Om1.ru начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.