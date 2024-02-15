Три светофора отключили на Байкальской улице в Иркутске 15 февраля

Жителей Иркутска предупредили о временном отключении трех светофоров на Байкальской улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Внимание! В связи с плановыми работами на электрических сетях до 17:00 отключены светофоры на Байкальской улице, — говорят в администрации Иркутска.
Так, временно не работают светофоры возле дома № 287, на перекрестке улиц Байкальская и Ржанова, а также на перекрестке Байкальского тракта и Коттеджи.
Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские разыскивают женщину, укравшую кошелек в магазине.