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Три светофора отключили на Байкальской улице в Иркутске 15 февраля

Они будут отключены до 17:00.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Иркутска предупредили о временном отключении трех светофоров на Байкальской улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Внимание! В связи с плановыми работами на электрических сетях до 17:00 отключены светофоры на Байкальской улице, — говорят в администрации Иркутска.

Так, временно не работают светофоры возле дома № 287, на перекрестке улиц Байкальская и Ржанова, а также на перекрестке Байкальского тракта и Коттеджи.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские разыскивают женщину, укравшую кошелек в магазине.