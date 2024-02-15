Календарь Mail.ru интегрировался с сервисом МедТочка

В сервисе ПроДокторов после выбора врача в личном кабинете пациента теперь можно создать уведомление в Календаре Mail.ru. Так, на платформе появится напоминание о предстоящем визите. Таким образом, пользователь не забудет о важной дате и заблаговременно подготовится к ней.