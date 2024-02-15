Календарь Mail.ru интегрировался с сервисом МедТочка

В сервисе ПроДокторов после выбора врача в личном кабинете пациента теперь можно создать уведомление в Календаре Mail.ru. Так, на платформе появится напоминание о предстоящем визите. Таким образом, пользователь не забудет о важной дате и заблаговременно подготовится к ней.
Помимо подключения напоминаний к Календарю Mail.ru, в личном кабинете сервиса ПроДокторов пациенту доступны: электронная медицинская карта с результатами анализов и исследований, подробности визитов к врачам, возможность переноса или отмены записи, а также полезные уведомления и другие функции.
По словам Сергея Зеленова, руководителя продуктового направления Почта Mail.ru, Календарь продолжает развиваться. Постепенно его возможности расширяются, поэтому сервис становится удобным инструментом для планирования времени, в том числе и для заботы о здоровье.
Благодаря нашей совместной работе с сервисом МедТочка пользователю станет проще выбирать специалистов, записываться на прием и не пропускать свою запись.
Полина Людомирова, менеджер продукта МедТочка, уверена, что интеграция с Календарем Mail.ru «позволит сделать заботу о здоровье простой и комфортной для каждого пациента».