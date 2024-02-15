«Казалось, что все родят, а я останусь»: исповедь сибирячки, которая с диагнозом «бесплодие» стала мамой двоих детей

— Бесплодие чаще всего так и протекает. Когда нет явных причин, а есть скрытые, которые иногда даже сложно точно выявить. Также хочу отметить, что помимо объективных вещей, которые можно вывить и доказать с помощью анализов и обследований, на зачатие очень сильно являет эмоциональная составляющая. Это психологическая обстановка в семье, отношения женщины с близкими родственниками, родителями мужа. Я это замечаю как врач. Женщина интуитивно может не хотеть ребенка, потому что, например, ее не воспринимает свекровь. Считается, что беременность должна наступить в течение 12-ти месяцев при соблюдении регулярных сексуальных контактах без предохранения, без патологических процессов. Но при этом, например, не учитывается, происходит попытка зачатия в начале менструального цикла или в конце. Этот год просто дается для того, чтобы врачи понимали, что паре нужно обследование. Как правило, причины отсутствия беременности находятся.