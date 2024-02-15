«Казалось, что все родят, а я останусь»: исповедь сибирячки, которая с диагнозом «бесплодие» стала мамой двоих детей

— Я выросла в Слюдянке, затем переехала учиться в Иркутск, мечтала стать журналистом. На втором курсе, в 2012 году, в соцсетях познакомилась с будущим мужем Сергеем, — начинает свою историю 32-летняя Валерия Максименко. — Через два года мы поженились. Нам тогда было по 22 года. О детях тогда еще, конечно, даже не думали. Хотели сначала получить дипломы, устроиться на работу, встать на ноги. Тогда казалось, что единственная проблема на пути к тому, чтобы стать родителями — материальная сторона вопроса.
Валерия устроилась новостным корреспондентом в один из информационных порталов Иркутска, Сергей трудился на предприятии. Через два года, почувствовав себя уже гораздо увереннее, супруги решили, что готовы к детям.
— Мы были уверены, что беременность наступит быстро. Дело ведь это нехитрое, — признается Валерия. — Однако ни с первого, ни с пятого раза ничего не выходило. Через полгода я решила обратиться к врачу.
«Бесплодие» и «невынашивание»
Сибирячка сдала необходимые анализы, оказалось, что у Валерии были небольшие сбои в работе гормонов. Однако врач заверил, что это легко исправить с помощью лекарств. Также к специалисту обратился и Сергей. Обследование показало, что проблем со здоровьем у будущего отца нет. Пропив курс, девушка уже предвкушала увидеть на тесте долгожданные две полоски, но это так и не происходило.
Прошел ровно год от начала планирования беременности. Валерия поменяла врача, обследовалась в другой клинике. И вот, в 2017 году, сибирячка наконец узнала о том, что скоро станет мамой! Однако счастье супругов, увы, было недолгим. На восьмой неделе срока, когда Валерия проходила очередное УЗИ, ей сообщили, что беременность замерла. Ребенок не развивается, его сердце не стучит…
— Это было большим ударом. Никогда не забуду слова врача: «Мол, что ты ревешь-то?». Я понимаю, что для них это абсолютно рядовая ситуация. Но для меня это был ребенок, — признается Валерия. — Особенно тяжело было переживать эту ситуацию, поскольку я — журналист. Сталкивалась с трагедиями, связанными с детьми, практически каждый день. Я не выдержала, сменила работу, съездила в отпуск. Параллельно с этим пыталась найти врачей, изучала различные народные способы, ходила в храмы и различные намоленные места, просила высшие силы о детях…
Диагноз «бесплодие» по медицинским показаниям официально озвучивают в тех случаях, если зачатие ребенка в паре не происходит на протяжении 12-ти месяцев. В истории Валерии, после неудачной беременности, к этому также прибавился диагноз «невынашивание». К началу 2020 года сибирячка уже обошла практически всех докторов в Иркутске и решила провериться у столичного специалиста.
— Я нашла врача в Москве, пришла на прием. Посмотрев на меня, она просто поставила на мне крест. Мол, организм уже стареет, время упущено и мне поможет только ЭКО. На тот момент мне было 28 лет. Я очень расстроилась. Я нормально отношусь к процедуре искусственного оплодотворения, но было ощущение, что у меня забрали последнюю надежду. Я чувствовала себя неполноценной женщиной. Казалось, что такая базовая функция как иметь детей для меня почему-то недоступна. К счастью, меня очень сильно поддерживал муж. Говорил, что мы обязательно справимся.
Завидовала друзьям, узнавая об их беременности
Валерия признается, что сложнее всего ей было справиться с давлением окружающих. «А чего это вы с мужем так давно женаты, а деток нет?», «Пора, наверное», «Когда в декрет?». Эти вопросы сыпались на Валерию со всех сторон. И от родных, и от знакомых, и даже от малознакомых людей.
— А еще на тот момент все знакомые будто в один момент обзавелись детьми. Даже те, кто младше нас. А мы с мужем остались такие одни. Каждая новость от очередной пары друзей об их приближающемся пополнении вызывала стыдно-двойственное чувство радости и зависти. Даже злости. Было ощущение, что все родят, а я останусь. С кем-то я делилась нашей проблемой. Но тут, как говорится, «сытый голодного не поймет». В интернете я нашла большую поддержку среди тех женщин, которые проходили такой же путь, как я. Мы общались, поддерживали друг друга, радовались успехам.
В итоге супруги сошлись на том, чтобы готовиться к ЭКО. Валерия начала собирать документы и сдавать анализы, чтобы встать в очередь на квоту. Но все вокруг в тот момент будто оборачивалось против нее. То не могла записаться к врачу, то перед ней несколько раз ломался терминал для оплаты взятия анализов, то врачи теряли результаты обследований. А потом и вовсе началась пандемия коронавируса и локдаун. Вопрос о процедуре ЭКО отложился на неопределенное время…
Дважды стала мамой вопреки диагнозу
А летом 2020 года, спустя четыре года неудачных попыток, Валерия неожиданно узнала о том, что ждет ребенка. Сибирячка уверена, что беременность наступила как раз в тот момент, когда она меньше всего думала о ней и старалась сместить акценты в своей жизни на другие сферы. Этой новости супруги радовались очень робко и тихо. Мешал горький прошлый опыт. Валерия и Сергей боялись, что история может повториться. Весь первый триместр они до последнего никому не рассказывали об ожидаемом прибавлении.
В 2021 году на свет появился розовощекий здоровый мальчишка. Родители дали ему имя Лев. А в 2023 году Валерия стала мамой второй раз. Вторая беременность наступила очень быстро, буквально через несколько попыток. И снова мальчик! Его назвали Тимуром.
— Вот так с диагнозом «бесплодие» я стала мамой двоих сыновей меньше чем за три года. Я думаю, что забеременеть мне помогли вера в себя и в наших будущих детей и грамотный специалист, который подтянул разные дефициты организма. Ну и чуть-чуть волшебства, конечно! Сейчас я в декрете. Разница между детьми составляет 2 года и 7 месяцев. Старший сын очень активный, темпераментный, сейчас мы с ним переживаем «кризис 3-х лет». А младшему всего 3,5 месяца он хорошо ест и спит. Удивительно, но после того, как я родила двоих детей, вопросы от знакомых не прекратились. Теперь все ждут девочку. Но мы с мужем решили, что больше нам достаточно. Планируем просто жить!
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Любовь Ерофеева, врач акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения.
«Бесплодие — не приговор!»
— Бесплодие чаще всего так и протекает. Когда нет явных причин, а есть скрытые, которые иногда даже сложно точно выявить. Также хочу отметить, что помимо объективных вещей, которые можно вывить и доказать с помощью анализов и обследований, на зачатие очень сильно являет эмоциональная составляющая. Это психологическая обстановка в семье, отношения женщины с близкими родственниками, родителями мужа. Я это замечаю как врач. Женщина интуитивно может не хотеть ребенка, потому что, например, ее не воспринимает свекровь. Считается, что беременность должна наступить в течение 12-ти месяцев при соблюдении регулярных сексуальных контактах без предохранения, без патологических процессов. Но при этом, например, не учитывается, происходит попытка зачатия в начале менструального цикла или в конце. Этот год просто дается для того, чтобы врачи понимали, что паре нужно обследование. Как правило, причины отсутствия беременности находятся.
Опускать руки ни в коем случае нельзя! Если пара хочет ребенка, они должны не запускать этот процесс, а обратиться за помощью к врачам. Бесплодие в наше время не является приговором. Есть высокие технологические процедуры как ЭКО, коррекция гормональной ситуации, либо оплодотворение в пробирке. Сейчас у женщины есть гораздо больше шансов стать мамой, чем раньше. При этом даже если проблемы с бесплодием есть у ее партнера.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Анастасия Охтонина, практический психолог, гештальт-терапевт.
«Беременность не наступит, пока не разрешится внутренний конфликт»
— Существует феномен «психологическое бесплодие», когда у семейной пары отсутствуют явные физиологические причины для наступления беременности. Часто бывает так, что у женщины есть, например, неразрешенный конфликт в собственной матерью или с самой собой. Если со здоровьем у семейной пары проблем нет, но беременность при этом не наступает, главная задача — исследовать свои внутренние желания. Задать себе вопрос: «А что я хочу?». Бывает так, что женщина не может самореализоваться, поэтому у нее и нет желания становится мамой. Она, например, думает, что еще полностью не изучила этот мир. И пока этот конфликт не разрешится, беременность не наступит. В такой ситуации необходима большая работа над собой.
Когда женщина читает статьи о бесплодии или сидит на форумах, все тщательнее погружаясь в проблему, она тратит на это огромное количество сил и времени. Но это не приводит к результату. Скорее всего, это психологическая проблема и для ее решения лучше всего обратиться к специалисту.