На красноярской площади Мира временно закроют флорариум

В Красноярске на площади Мира временно закроют мини-оранжерею с экзотическими растениями.
В «Красгорпарке» пояснили, что причиной стал капитальный ремонт электрических сетей в центре города. Энергетикам приходится часто отключать электричество. Из-за этого цветы могут замерзнуть.
«Мы приняли решение временно перевезти цветы к нам в офис, где мы будет ухаживать за ними и поливать. О возобновлении работы флорариума и возврате цветов сообщим дополнительно. Это произойдет, как только установится бесперебойная подача электричества», — рассказали в «Красгорпарке».
Напомним, флорариум появился на площади перед зданием краевой филармонии зимой 2022 года. Свою работу он возобновил в начале декабря 2023 года. В оранжерее, где организована умная система полива и поддержания температуры, высадили фикус витой, диффенбахию микс, аглаонему двух разновидностей, хамедорею и бромелиевые микс. Для красоты композиции добавили кашпо и фактурный сундук.