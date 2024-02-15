На красноярской площади Мира временно закроют флорариум

«Мы приняли решение временно перевезти цветы к нам в офис, где мы будет ухаживать за ними и поливать. О возобновлении работы флорариума и возврате цветов сообщим дополнительно. Это произойдет, как только установится бесперебойная подача электричества», — рассказали в «Красгорпарке».