Главные новости 15 февраля

Путин назвал темы беседы с Карлсоном после интервью
Президент РФ и журналист Такер Карлсон поговорили после интервью не под запись.
Пожар произошел на территории «Известия холла» в Москве
Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м. Его потушили примерно к 10:00.
Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством
Дипломат обратил внимание на то, что российская сторона будет и дальше добиваться справедливости и возвращения своего воздушного судна.
FT: США изъяли тысячи Porsche и Bentley из-за детали из Китая
Власти США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi из-за детали с запада Китая, где преимущественно живут уйгуры.
Артем Усс рассказал о «внезапном» побеге из-под ареста в Италии
Усс утверждает, что побег случился «абсолютно внезапно для него».