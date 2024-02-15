На Южном берегу Крыма цветут крокусы, розы и алыча

— Прошла по розарию — розы отцвели. Но стоило мне только подумать, что всему свое время, как я увидела цветок розы сорта «Бригантина». Невероятно! Бутон только что распустился! Февральская роза хороша, словно майская! И сколько же в ней волшебства! — поделилась эмоциями ученый.