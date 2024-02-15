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На Южном берегу Крыма цветут крокусы, розы и алыча

В Никитском ботаническом саду можно насладиться весенним цветочным ароматом.

Крым не обращает внимание на календарь, где еще четко обозначен зимний февраль. Стоит заглянуть в Никитский ботанический сад, как становится ясно, что здесь хозяйничает красавица-весна.

— Повсюду цветут подснежники, а чтобы увидеть золотую полянку шафрана узколистного, нужно спуститься в Райский сад, — такой пост разместила в соцсети заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.

Райский сад полностью оправдывает свое название, здесь можно полюбоваться небесно-голубой палитрой.

Сиреневыми тонами радуют фиалки и алжирские ирисы, которых еще называют зимними.

Здесь даже вездесущие представители кошачьих похожи на сказочные облака.

И у природы, конечно же, нашлось место для чудес.

— Прошла по розарию — розы отцвели. Но стоило мне только подумать, что всему свое время, как я увидела цветок розы сорта «Бригантина». Невероятно! Бутон только что распустился! Февральская роза хороша, словно майская! И сколько же в ней волшебства! — поделилась эмоциями ученый.

Вот и плодовые деревья уже начали раскрывать бутоны: первые цветки алычи пахнут весной.

флора и фауна