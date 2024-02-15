На Южном берегу Крыма цветут крокусы, розы и алыча

Крым не обращает внимание на календарь, где еще четко обозначен зимний февраль. Стоит заглянуть в Никитский ботанический сад, как становится ясно, что здесь хозяйничает красавица-весна.
— Повсюду цветут подснежники, а чтобы увидеть золотую полянку шафрана узколистного, нужно спуститься в Райский сад, — такой пост разместила в соцсети заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
Райский сад полностью оправдывает свое название, здесь можно полюбоваться небесно-голубой палитрой.
Сиреневыми тонами радуют фиалки и алжирские ирисы, которых еще называют зимними.
Здесь даже вездесущие представители кошачьих похожи на сказочные облака.
И у природы, конечно же, нашлось место для чудес.
— Прошла по розарию — розы отцвели. Но стоило мне только подумать, что всему свое время, как я увидела цветок розы сорта «Бригантина». Невероятно! Бутон только что распустился! Февральская роза хороша, словно майская! И сколько же в ней волшебства! — поделилась эмоциями ученый.
Вот и плодовые деревья уже начали раскрывать бутоны: первые цветки алычи пахнут весной.