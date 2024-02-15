Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На омских жилых домах появится вечерняя подсветка

Внешний облик зданий также будет меняться.
Источник: соцсети

В Омске, 14 февраля, прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Министр строительства региона Александр Рашко сообщил, что теперь на таких заседаниях принимаются решения, а не только проводятся дискуссии.

Одна из тем, которая обсуждалась на заседании, — тема жилой застройки. В новых микрорайонах будут строиться школы и детские сады.

«Реализуем и новый подход к безопасности дворов: они должны быть свободными от машин. Парковочные места пора убирать на территорию застройки. Внешний облик омских домов будет меняться: городу нужны светлые тёплые тона и вечерняя подсветка зданий», — написал министр в своём телеграм-канале.

По словам Александра Рашко, заседания архитектурно-градостроительного совета Омской области под председательством губернатора будут проходить каждый месяц.

ЖКХ