На омских жилых домах появится вечерняя подсветка

«Реализуем и новый подход к безопасности дворов: они должны быть свободными от машин. Парковочные места пора убирать на территорию застройки. Внешний облик омских домов будет меняться: городу нужны светлые тёплые тона и вечерняя подсветка зданий», — написал министр в своём телеграм-канале.