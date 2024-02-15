«Аэрофлот» может запустить дополнительные рейсы из Москвы в Нижний Новгород

Авиакомпания «Аэрофлот» может добавить в расписание дополнительные рейсы из Москвы в Нижний Новгород. Также планируется расширение географии полетов из столицы ПФО в целом. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
— Ежегодно турпоток в Нижегородскую область растет. Одна из наших ключевых задач — повышать транспортную доступность и улучшать качество услуг. Сегодня мы видим очень высокий спрос на авиаперелеты Москва — Нижний Новгород.
Кроме того, правительство Нижегородской области совместно с авиакомпанией планирует запустить акцию, приуроченную к мероприятиям «Культуной столицы — 2024». Так, весной может появиться программа лояльности для пассажиров компании «Аэрофлот» на маршруте Москва — Нижний Новгород.
Напомним, международный аэропорт Нижнего Новгорода составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний. Статистику проводили на основе данных о регулярности полетов с 1 января по 31 декабря 2023 года.