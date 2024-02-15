«Аэрофлот» может запустить дополнительные рейсы из Москвы в Нижний Новгород

Авиакомпания «Аэрофлот» может добавить в расписание дополнительные рейсы из Москвы в Нижний Новгород. Также планируется расширение географии полетов из столицы ПФО в целом. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.