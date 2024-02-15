Сильный ветер принес в Красноярск резкое похолодание

В конце этой недели, с 16 по 18 февраля, в Красноярске установится морозная погода — температура воздуха будет на 8−11 °C ниже средних многолетних значений.
В ночь на пятницу синоптики обещают −23, −25 °C и северо-западный ветер 7−12 м/с. Днем — от −20 до −22 °C, небольшой снег и снижение скорости ветра до 5−10 м/с. На дорогах гололедица.
На выходных ночные температуры будут составлять уже от −26 до −29 °C, дневные — от −19 до −22 °C.
В целом погода будет преимущественно облачной и пасмурной. Гидрометцентр прогнозирует в субботу небольшой снег, другие синоптики осадков не предвидят. Ветер ожидается умеренный, а атмосферное давление станет очень высоким — от 754 до 764 мм рт.