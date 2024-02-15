Сильный ветер принес в Красноярск резкое похолодание

В целом погода будет преимущественно облачной и пасмурной. Гидрометцентр прогнозирует в субботу небольшой снег, другие синоптики осадков не предвидят. Ветер ожидается умеренный, а атмосферное давление станет очень высоким — от 754 до 764 мм рт.