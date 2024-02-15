В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку информации о грубом обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду в Уссурийске.
Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати.
По данным надзорного ведомства, предварительно установлено, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика.
«Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в тот же день по заявлению матери ребенка. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку допустимости методов воспитания детей, применяемых в учреждении, условиям содержания несовершеннолетних, квалификации персонала, привлекаемого к работе, и соблюдению лицензионных требований», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.