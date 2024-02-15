В Новосибирске планируют построить 17 новых школ в 2024 году

В 2024 году в Новосибирске планируют построить 17 новых школ в шести районах города. Об этом сообщили в мэрии города.
— За последние пять лет, исходя из объемов жилищного строительства, дефицит школьных мест превысил 14 тысяч. Поэтому департамент строительства совместно с министерством образования определили 17 первоочередных объектов на строительство. Из них первые по списку школы на 2300 мест уже обеспечены финансированием. Это школа на улице Виктора Уса, дополнительный корпус лицея на Выборной и корпус лицея на Бориса Богаткова, — рассказал временно исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.
В создании остальных 14 школ предполагается участие застройщиков. Пять школ планируют открыть в Октябрьском районе, четыре — в Ленинском, две — в Заельцовском и по одной школе в Первомайском, Кировском и Железнодорожном районах.