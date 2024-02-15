Татарстанцам напомнили, при какой температуре отменяются уроки в школе

В Татарстане на этой неделе прогнозируются морозы до −33 градусов. В связи с чем школьники имеют право не прийти на занятие в случае сильных холодов.
По данным Минобрнауки Татарстана, ученики начальных классов сельских школ не учатся при температуре −23 градуса. При 25-градусном морозе занятия отменяются для начальных классов городских школ и с 5 по 9 классы сельских учебных заведений.
Уроки для 10−11 классов сельских школ отменяются при −30 градусах, для старшеклассников городских школ — при 32 градусах мороза.