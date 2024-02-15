В Красноярск привезли 510 попугаев из Киргизии

В Красноярск 14 февраля привезли 510 попугаев из города Ош Киргизии. Специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль ввезённых птиц в красноярском аэропорту.
Все 510 попугаев привезли для предпринимателя, который разводит птиц в Красноярске. Сейчас пернатые находятся на карантине для проведения всех необходимых обследований.
Как отмечают в Россельхознадзоре, это уже вторая партия попугаев, ввезенная в Красноярск из Киргизии за этот год. Первая партия была доставлена в январе и насчитывала 520 птиц.