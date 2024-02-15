Мать семерых сыновей из Челябинской области стала лучшим фермером России

В родном селе Сегаль знают как женщину с неуемной энергией, которой есть дело до всего. Осенью прошлого года она потратила федеральную премию, полученную за победу во всероссийском конкурсе «Женщины в АПК», на отсыпку дорог, чтоб не тонуть в грязи по пути на работу. Сегодня она воюет с властями из-за нечищеных после затянувшихся снегопадов дорог, выясняя, почему их обслуживание в районе доверили подрядчику, не имеющему ни техники, ни персонала.
А пока идет переписка с муниципалитетом, областной минсельхоз поспешил поздравить фермера с новой победой — в федеральном рейтинге лучших управленцев агропромышленного комплекса «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023».
Как пояснили в ведомстве, инициатором этого конкурса выступил Россельхозбанк, методологию проведения предоставила Ассоциация менеджеров. В результате в стране впервые определены наиболее профессиональные руководители предприятий АПК и лидеры отрасли по семи функциональным направлениям: коммерции и финансам, управлению персоналом, маркетингу и коммуникациям, логистике, внедрению эффективных технологий сельхозпроизводства. Специальные номинации рейтинга оценивали вклад в развитие фермерства, науки и образования. А первое место среди 50 топ-менеджеров АПК России безоговорочно отдали фермеру из уральской глубинки.
Как пояснили в минсельхозе области, предприятие Ольги Сегаль — единственное в УрФО хозяйство с промышленными садами. Кстати, проект реализуется при господдержке: с 2018 года на развитие было направлено более 200 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Разбивать сады на Урале — занятие рискованное. Поэтому ставку изначально делали на тесное взаимодействие с наукой.
Сейчас Сегаль прорабатывает вопрос строительства плодохранилища с цехом заморозки и переработки продукции.
— Вместе с учеными мы сумели адаптировать к нашим климатическим условиям европейские агротехнологии. Зато теперь в уральских яблоках и ягодах в четыре-пять раз больше витаминов, чем в привозных. Одно григорьевское яблоко дает суточную норму витамина Р и треть нормы витамина С. Именно поэтому так ценятся сорта, выведенные непосредственно на Урале, — поясняет Ольга Сегаль.
Первый урожай яблок и ягод в хозяйстве собрали в 2018-м, с тех пор ежегодно производят более 500 тонн витаминной продукции. Малина, черная смородина и груша, выращенные на Урале, получили международный стандарт качества и теперь поступают в федеральные сети. В прошлом году урожай перевалил за 754 тонны, а в этом его планируют увеличить вдвое.
В минсельхозе говорят, что предпринимательнице удается объединять любовь к своей большой семье и к делу. Сейчас совместно с инвесторами из Татарстана она прорабатывает вопрос строительства крупного плодохранилища с цехом заморозки и переработки продукции и получения статуса регионального агроагрегатора.
Кстати, в этом году семейство Сегаль снова ожидает прибавления. «Для меня беременность — это естественное состояние, которое позволяет мобилизовать все свои ресурсы», — делится Ольга.
Вот только сегодня их приходится мобилизовывать на борьбу со снегом. Дороги в Григорьевке превратились в тропинки, даже занятия в школах из-за этого отменили. А хозяйству Сегаль грозят штрафы за срыв поставок в торговые сети и учебные заведения. Не до празднования очередной победы…
— Как вести бизнес в районе, где даже очистку улиц организовать не могут? — сетует предпринимательница. — Постараюсь достучаться до правительства области. Может быть, нашим чиновникам сверху дадут указания относительно выбора дорожных подрядчиков.