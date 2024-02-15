Мать семерых сыновей из Челябинской области стала лучшим фермером России

В родном селе Сегаль знают как женщину с неуемной энергией, которой есть дело до всего. Осенью прошлого года она потратила федеральную премию, полученную за победу во всероссийском конкурсе «Женщины в АПК», на отсыпку дорог, чтоб не тонуть в грязи по пути на работу. Сегодня она воюет с властями из-за нечищеных после затянувшихся снегопадов дорог, выясняя, почему их обслуживание в районе доверили подрядчику, не имеющему ни техники, ни персонала.