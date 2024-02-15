В Красноярском крае из питомника выпустят 58 молодых маралов

Молодых животных уже осмотрели ветеринары. Их вакцинировали, а также взяли анализы для того, чтобы выявить возможные инфекции. Теперь маралов поместили в карантинную зону. Они будут находиться отдельно от остального стада до того момента, когда их выпустят.