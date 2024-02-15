В Красноярском крае из питомника выпустят 58 молодых маралов

Молодых животных уже осмотрели ветеринары. Их вакцинировали, а также взяли анализы для того, чтобы выявить возможные инфекции. Теперь маралов поместили в карантинную зону. Они будут находиться отдельно от остального стада до того момента, когда их выпустят.
«В марте животных планируют выпустить на территорию заказников “Арга” в Ачинском районе и “Солгонский кряж” в Ужурском районе. Второй выпуск запланирован в мае в заказнике “Бюзинский” в Балахтинском районе. После выпуска животных инспекторы охотнадзора и сотрудники краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) продолжат работу по охране и защите маралов», — рассказали в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
В пресс-службе отметили, что специалисты не оставляют благородных оленей без внимания в естественной среде — они патрулируют территории их проживания, следят за состоянием животных, обустраивая кормушки и солонцы.
Напомним, питомник создали на территории заказника «Бюзинский» в Балахтинском районе в 2014 году. Сейчас достигнуто рекордное увеличение приплода маточного поголовья с 23 до 96%. За десять лет в питомнике родилось 427 особей марала, 340 из них выпустили в естественную среду обитания в Балахтинском, Ачинском и Ужурском районах края.