Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы

В пресс-службе РГП «Казгидромет» добавили, что утром 16 февраля в городе — туман, на дорогах — гололедица. В ночь на 17 февраля температура опустится до −22°, днем 17 февраля — до −14°.
Как уточнили в акимате, в ночной период на местах дислокаций запланировано дежурство 176 пескоразбрасывателей.
Всего на работах по уборке снега будет задействовано 483 ед. спецтехники и 1180 дорожных рабочих.
«В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров».
Кроме того, в ночной период на 17 февраля водителей просят не парковать автотранспорт на обочинах дорог.