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Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы

В Алматы с утра 16 февраля до ночи 17 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с переходом в сильный снег с понижением температуры воздуха к вечеру до минус 20 градусов мороза, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Пресс-служба акимата Алматы

В пресс-службе РГП «Казгидромет» добавили, что утром 16 февраля в городе — туман, на дорогах — гололедица. В ночь на 17 февраля температура опустится до −22°, днем 17 февраля — до −14°.

Как уточнили в акимате, в ночной период на местах дислокаций запланировано дежурство 176 пескоразбрасывателей.

Всего на работах по уборке снега будет задействовано 483 ед. спецтехники и 1180 дорожных рабочих.

«В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров».

Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в ночной период на 17 февраля водителей просят не парковать автотранспорт на обочинах дорог.