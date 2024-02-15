Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы

В Алматы с утра 16 февраля до ночи 17 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с переходом в сильный снег с понижением температуры воздуха к вечеру до минус 20 градусов мороза, сообщает Zakon.kz.