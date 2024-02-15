В мэрии Красноярска объяснили, почему трамвайные пути укладывают криво

В мэрии Красноярска объяснили, почему трамвайные пути на Красноярском рабочем укладывают криво после обращений жителей города.
Специалисты заверяют, в настоящий момент идёт ручная сборка путей. После этого их будут выравнивать с помощью спецтехники, подсыпать и укреплять. Кроме того на участке работают эксперты, которые следят за ходом работ.
«На объекте постоянно работают кураторы из УДИБ. Они следят за качеством выполнения работ. В случае каких-либо замечаний, подрядчику выдается предписание, а он устраняет замечание», — отметили в мэрии.
Ранее в администрации Красноярска рассказали, что электробусы выйдут на новый маршрут с 17 февраля.