Об этом «Ъ-Урал» сообщила его супруга и мама мальчика Яна Бахтина.
В полиции информацию о задержании господина Бахтина «Ъ-Урал» комментировать не стали. Ранее сообщалось, что Дмитрий Бахтин вышел на пикет возле здания полпредства в связи с ожидаемым приездом Владимира Путина в Екатеринбург. В своем обращении он просит господина Путина «спасти жизнь ребенка» и обеспечить сына лекарством.
Дмитрия Бахтина задержали во время пикета у здания полпредства в Екатеринбурге
Во время одиночного пикета возле здания полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Дмитрия Бахтина, отца больного спинальной мышечной атрофией (СМА) трехлетнего Миши Бахтина, задержали сотрудники Росгвардии.
Об этом «Ъ-Урал» сообщила его супруга и мама мальчика Яна Бахтина.