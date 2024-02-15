Дмитрия Бахтина задержали во время пикета у здания полпредства в Екатеринбурге

Об этом «Ъ-Урал» сообщила его супруга и мама мальчика Яна Бахтина.



В полиции информацию о задержании господина Бахтина «Ъ-Урал» комментировать не стали. Ранее сообщалось, что Дмитрий Бахтин вышел на пикет возле здания полпредства в связи с ожидаемым приездом Владимира Путина в Екатеринбург. В своем обращении он просит господина Путина «спасти жизнь ребенка» и обеспечить сына лекарством.