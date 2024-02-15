Основатель группы «ДТП38RUS» призвал водителей исключить опасные маневры на льду Байкала

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области, основатель группы «ДТП38RUS» Альберт Туманов обратился к водителям с просьбой не совершать опасные маневры на льду Байкала. Общественник, администратор нескольких популярных страниц в соцсетях рассказал, что пользователи присылают ему много видео, на котором автомобилисты небезопасно передвигаются по льду озера, выезжают на потрескавшийся и разломившийся лед ради острых ощущений. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.