Основатель группы «ДТП38RUS» призвал водителей исключить опасные маневры на льду Байкала

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области, основатель группы «ДТП38RUS» Альберт Туманов обратился к водителям с просьбой не совершать опасные маневры на льду Байкала. Общественник, администратор нескольких популярных страниц в соцсетях рассказал, что пользователи присылают ему много видео, на котором автомобилисты небезопасно передвигаются по льду озера, выезжают на потрескавшийся и разломившийся лед ради острых ощущений. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Альберт Туманов подчеркнул, что его беспокоит ситуация с движением автотранспорта по байкальскому льду. По его мнению, видео с опасными маневрами водителей негативно влияют на дисциплинированность автомобилистов и могут стать причиной происшествий с трагическим концом.
Общественник напомнил о случаях, когда машины проваливались под лед, и была угроза жизни не только водителю, но и пассажирам. Важно передвигаться на автомобилях только по официальным переправам, выезд за их пределы очень опасен.
«Друзья! Не выезжайте на лед на необорудованных местах. Это опасно для вашей жизни! Используйте только оборудованные переправы, которые обозначены специальными опознавательными знаками и табличками», — отметил Альберт Туманов.
Внимание! Ледовая обстановка на Байкале настолько сложная, что до сих пор закрыта переправа на Ольхон. Автомобилисты, рискуя жизнью, продолжают выезжать на лед. Есть случаи провала машин в озеро. Все службы призывают граждан не повторять чужих ошибок и помнить всегда о личной безопасности.