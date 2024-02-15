Жители Новосибирска стали чаще искать детских психологов

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуг», жители России стали чаще искать психологов для детей и специалистов, которые помогают бороться с алкогольной зависимость.
За февраль 2024 года пользователи начали искать психологов на 35% чаще, чем ранее в феврале 2023 года. Чаще ищут детских психологов (запрос вырос на 63%) и семейных специалистов (на 52%).
Также занимаются поиском специалистов, которые помогают бороться с алкогольной зависимостью — на 85%.
Напомним, что в Новосибирске переименуют футбольный клуб.