Кофе может снизить риск нескольких заболеваний: Ученые провели исследование

Потребление умеренного количества (до 5 чашек в день) кофе связано с уменьшением риска развития сердечных заболеваний, рака печени, рака эндометрия, болезни Паркинсона и депрессии. Такие результаты были получены при анализе сведений о более чем 208 тысяч человек в возрасте от 25 до 75 лет. Учёные собрали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках испытуемых, а затем приступили к фазе наблюдения за ними. Выяснилось, что люди, которые регулярно пили кофе, реже страдали психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.