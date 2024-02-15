Сильные морозы удержатся в Челябинской области еще три ночи

По информации синоптиков, ночью 16 февраля ожидается минус 27−32, в горах и низинах — до 40 градусов; ночью 17 февраля будет минус 25−30, в горах и низинах — до 35, на крайнем западе — до 20 градусов; ночью 18 февраля прогнозируется уже минус 20−25, на крайнем западе — до 15 градусов.
Днем в пятницу столбики термометров покажут минус 12−17, в низинах — до 22 градусов; в субботу будет минус 10−15, на крайнем западе — до 5 ниже нуля; в воскресенье потеплеет до минус 4−9 градусов.
В последний рабочий день будет ветер северо-западного направления, а в выходные — западный, юго-западный.
Уточняется, что до конца недели сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.