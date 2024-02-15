Сильные морозы удержатся в Челябинской области еще три ночи

По информации синоптиков, ночью 16 февраля ожидается минус 27−32, в горах и низинах — до 40 градусов; ночью 17 февраля будет минус 25−30, в горах и низинах — до 35, на крайнем западе — до 20 градусов; ночью 18 февраля прогнозируется уже минус 20−25, на крайнем западе — до 15 градусов.